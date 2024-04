Le niveau de stress dû à un mari radin ! Comment réagir et que faire ?

Si les conjoints économes sont généralement préférés aux maris dépensiers, la tension émotionnelle associée au fait d’avoir un mari radin est énorme. En effet, de nombreuses femmes affirment qu’elles en ont assez de leurs maris radins et que leurs émotions se sont refroidies en raison de l’avarice excessive de leurs maris. Cet article abordera les tactiques d’adaptation appropriées pour les femmes qui se sentent contraintes par leur mari radin.

Je suis toujours irritée par mon mari avare ! L’anxiété financière.

Les désaccords financiers peuvent aigrir les relations conjugales…

De nombreuses femmes sont agacées par des conjoints qui « travaillent bien mais investissent peu d’argent dans le foyer » ou qui « se plaignent que chaque fois que je dépense de l’argent, c’est cher ».

S’il est raisonnable de ne pas pouvoir dépenser librement de l’argent une fois marié, vous devriez tout de même pouvoir le faire.

Si les valeurs financières du couple sont diamétralement opposées, cela produira non seulement des tensions, mais aussi un refroidissement de l’amour et d’autres problèmes conjugaux, et le couple devrait donc quitter sa condition actuelle dès que possible.

J’en ai assez de l’avarice de mon mari… Combien de temps dois-je encore supporter cela ?

Si vous avez un partenaire avare qui vous harcèle constamment sur la façon de dépenser votre argent, vous pourriez répondre : « Quand je suis avec lui, je me sens étouffée… ». Je me sens triste et étouffé… » Vous pouvez vous sentir malheureux et à bout de nerfs… »

Vous vous demandez peut-être combien de temps vous devez continuer à mener un mode de vie frugal et si vous devez continuer à le supporter, mais vous n’êtes pas obligé de supporter un conjoint frugal.

L’argent est crucial dans le mariage, mais le mari et la femme sont égaux, et si vous n’êtes pas d’accord avec votre mari, vous devez en discuter et vous mettre d’accord sur une solution.

Sans cela, le contraindre à se conformer unilatéralement, en lui ordonnant de ne pas dépenser d’argent ou en lui expliquant pourquoi il en dépense, il n’est pas exagéré de parler de harcèlement moral.

Si vous êtes soumis à un stress financier, n’y succombez pas ; trouvez plutôt une autre stratégie de gestion.

Mon mari avare me cause trop de stress ! Que faire lorsque votre patience est à bout ?

Vous le supportez depuis longtemps, selon votre conjoint avare, mais votre tolérance finira par s’épuiser.

Voyons maintenant ce qu’il faut faire lorsque votre tolérance à l’égard de votre conjoint avare est épuisée.

Portefeuilles séparés pour le couple

Si vous pensez que votre conjoint avare a atteint sa limite mais que le divorce est hors de question, envisagez de garder un portefeuille séparé pour vous et votre femme.

Si vous travaillez tous les deux, envisagez de lui donner une allocation mensuelle prédéterminée et de vivre de cette allocation au quotidien.

C’est un mode de fonctionnement plus équitable, et vous ne serez plus irrités l’un par l’autre.

Cela peut être un peu plus difficile, cependant, si vous avez été une femme au foyer à plein temps.

Vous ne pourrez pas gagner votre vie immédiatement après avoir trouvé un emploi, vous devez donc persuader votre conjoint que vous devrez équilibrer le travail et le ménage jusqu’à ce que vous puissiez gagner votre vie.

Quoi qu’il en soit, si vous et votre femme avez des portefeuilles séparés, vous serez presque certainement en mesure de vous débarrasser de votre mari avare.

Négocier contre le divorce comme technique d’adaptation

À moins que votre conjoint avare n’accepte de faire des compromis, il sera difficile de survivre au reste de votre mariage.

Vous êtes sans doute confrontée à la décision finale : « Dois-je rester avec mon conjoint ou dois-je divorcer et tout recommencer ? ».

Négociez avec lui pour éliminer la pression financière sur votre mariage en utilisant le divorce comme bouclier pour faire le choix ultime.

Parce que les hommes bon marché sont orgueilleux et croient qu’ils ne peuvent pas être divorcés, ils prendront des mesures pour empêcher le divorce.

Cela peut sembler un peu conflictuel, mais vous devez communiquer avec lui afin de résoudre votre problème actuel.

Discutez-en et essayez de négocier contre le divorce comme moyen d’améliorer la situation existante.

Si vous êtes contrariée par la nature frugale de votre mari, vous pouvez vous efforcer de gagner plus d’argent pour vous-même. Que vous soyez mariée ou célibataire, l’argent que vous gagnez vous appartient !

Si vous gagnez de l’argent mais que vous êtes obligée de vivre frugalement, vous souffrirez d’étouffement.

Un nombre surprenant de personnes sont obligées de justifier chaque achat personnel et d’obtenir la permission pour tout, ce qui les pousse à crier d’irritation et à déclarer qu’elles ne peuvent plus le faire avec leur conjoint frugal.

Cependant, si vous changez légèrement de mentalité, vous ne serez plus à la botte de votre mari, et il ne râlera pas si vous avez plus d’argent à votre disposition.

L’argent que vous gagnez vous appartient, que vous soyez mariée ou non, et vous n’êtes pas tenue d’en verser une partie à votre conjoint.

Une méthode pour y parvenir sans offenser votre conjoint est de cesser d’être une femme au foyer et de travailler à temps plein ou à temps partiel pour gagner de l’argent de poche.

En outre, vous pouvez lui parler personnellement ! Si vous atteignez votre limite de tension, n’ayez pas peur de l’en informer.

Voici quelques suggestions pour traiter avec un conjoint avare lorsque vous avez atteint la fin de votre tolérance à son égard.

Maris et femmes sont des égaux qui ne sont pas liés par les ordres de leurs maris.

Si vous pensez avoir atteint la limite de l’avarice de votre mari, adressez-vous directement à lui et demandez-lui de prendre des mesures.