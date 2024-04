Relation à distance : comment gérer la solitude, psychologie et conseils !

Les relations à distance peuvent être source d’isolement en raison de la difficulté de voir physiquement votre amant. Je suis inquiet car mes plans pour voir mon partenaire à Corona continuent de s’allonger. Les appels et les contacts sont insuffisants. Il y a des soirs où il vous manque tellement que vous pleurez parce que vous êtes incapable d’exprimer à quel point il vous manque. Sans un conjoint à proximité, les relations à distance sont malsaines et solitaires. Dans cet article, nous aborderons la psychologie des hommes dans les relations à distance, la façon de gérer les moments difficiles et de communiquer efficacement votre solitude. De plus, nous partagerons des exemples de femmes qui ont réussi à surmonter la solitude associée aux relations à distance. Travaillons ensemble pour assurer la longévité de votre romance à distance !

Les relations à longue distance sont difficiles ! Moments de solitude et de maladie

Les relations à longue distance peuvent être source d’isolement du fait que la personne que vous aimez n’est pas à proximité. Prendre le temps de se voir est particulièrement difficile aujourd’hui, à la suite de l’accident de Corona.

Certains individus passent des mois sans voir leur amoureux, tandis que d’autres sont si inquiets et si seuls qu’ils ne peuvent pas le supporter et veulent se séparer.

Il y a plusieurs dames qui sont gravement malades à cause de relations à distance. Pour commencer, examinons les moments pendant lesquels vous pouvez vous sentir seul(e) dans une relation à distance.

Moments d’isolement dans une relation à distance 1 : Moments de solitude et de malaise

Le fait d’être seul et de penser à l’autre personne avec stupeur est un aspect difficile d’une relation à distance.

Le fait que vous n’ayez rien à faire seul(e) exacerbe votre solitude. Si vous vivez seul(e), il est extrêmement facile de se sentir seul(e).

Si vous êtes seul pendant une période prolongée, cela peut vous rendre malade de l’intérieur. Soudain, vous vous sentirez « Je suis épuisé… ».

La façon la plus simple de faire face à cette situation est de sortir et de s’amuser avec des amis.

Les couples à distance peuvent avoir des rythmes de vie divergents et être incapables de communiquer l’un avec l’autre.

Même si vous ne pouvez pas rendre visite à votre partenaire à distance, si vous ne pouvez pas communiquer avec lui, vous ressentirez une solitude accrue. Vous aurez la nausée de passer du temps seul à saisir votre téléphone et à attendre que l’autre personne vous appelle.

Vous aimeriez pouvoir entendre sa voix au téléphone, mais vous ne le pouvez pas puisque les lignes sont toujours non lues… Lorsque vous lisez un message, vous l’ignorez tout simplement… Vous êtes seul(e) et craintif(ve).

De plus, vous vous demandez peut-être : « Où est parti mon amoureux et avec qui est-il ? Est-il possible que vous ayez une liaison ? » Cela peut être une raison de s’alarmer.

Les moments de solitude dans les relations à distance 3 : Lorsque vous et votre amoureux avez un désaccord

Dans une relation à distance, l’autre partie n’est pas physiquement présente et ne peut donc pas vous voir. En raison de la difficulté de communication, les couples à distance se disputent souvent sur des sujets mineurs. En particulier lorsqu’il s’agit de rencontres internationales, des heurts sont susceptibles de se produire en raison de différences culturelles et morales.

La solitude et l’inquiétude associées à une relation à distance contribuent presque certainement au stress, qui se traduit par des disputes sur des arguments de vente.

Toutefois, si vous avez une dispute malvenue avec votre amoureux, vous risquez de vous sentir seul et de vous demander pourquoi vous avez dit ce que vous avez fait…

De plus, si vous vous mettez en colère ou pleurez pendant une dispute, vous risquez de ressentir de la solitude, en pensant : « Mon amoureux ne m’aime peut-être pas… et s’il croit que je suis en train de rompre avec lui. »

Moments d’isolement dans les relations à distance ; Lorsqu’un rendez-vous est violé

Le jour où vous rencontrez votre partenaire est l’un des aspects les plus excitants d’une relation à distance. Les rendez-vous sont des idées vraiment excitantes puisque vous n’êtes pas assez proches pour vous voir immédiatement. Maintenant que la saison de la Corona a commencé, le temps que vous passez avec votre chéri(e) est comme un rêve.

Toutefois, si votre rendez-vous est interrompu en raison d’un travail imprévu, d’un emploi du temps ou d’une maladie de votre partenaire, vous continuerez à vous sentir seul(e).

Même si la cause est inéluctable, vous vous sentirez seul, comme si vous aviez été jeté du paradis en enfer. Même si votre amoureux s’excuse d’abord, vous vous sentirez déconcerté et mal à l’aise.

Moment de solitude dans une relation à distance 5 : Immédiatement après le rendez-vous.

La première fois que vous voyez votre partenaire à distance depuis longtemps devrait être à la fois joyeuse et réjouissante. Toutefois, le temps agréable que vous passez avec votre amoureux passera vite.

Lorsque le rendez-vous sera terminé et que vous déciderez de vous séparer, vous vous sentirez seule, pensant : « Je dois supporter un autre jour sans le voir… » Vous éprouverez de l’anxiété par vagues.

Le moment le plus solitaire dans une relation à distance est peut-être celui qui suit immédiatement le rendez-vous de votre petit ami.

Examinons maintenant la psychologie des hommes dans les relations à distance

Psychologie masculine de la relation à distance 1 : Elle me manque.

Les femmes ne sont pas les seules à ressentir de la solitude dans les relations à distance. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

De nombreux hommes se sentent « seuls… » lorsqu’ils ne peuvent pas rendre visite à leur femme préférée. Elle leur manque, mais ils sont incapables d’exprimer leurs sentiments.

Étonnamment, les hommes sont plus enclins que les femmes à se sentir seuls. Beaucoup d’hommes atténuent leur solitude en travaillant ou en se faisant des amis.

Psychologie masculine de la relation à distance 2 : Je me soucie d’elle.

Certains hommes se sentent seuls lorsqu’ils ne peuvent pas la voir et se demandent ce qu’elle fait…

En particulier, lorsqu’un gars se sent seul, il est obsédé par le fait de savoir où elle est, avec qui elle fait quoi et comment elle va. Même lorsqu’ils sont seuls, ils restent sans voix à cause de leur étrange fierté.

Dans de tels cas, vous devriez réconforter votre amoureux à distance car il peut s’inquiéter de vous voir le tromper.

3 : Profiter de son propre temps dans la psychologie masculine à distance.

Certains hommes aiment leur temps seul à distance sans éprouver la solitude associée au fait de ne pas voir leur partenaire à distance ou de craindre qu’elle les trompe.

En effet, avoir du temps pour soi est bénéfique car cela aide les relations à distance à durer plus longtemps.

Cependant, en lui accordant une indépendance excessive, il y a un risque qu’elle vous trompe ou abandonne ses émotions pour vous.

Permettez à votre partenaire de profiter de son indépendance, mais veillez à le tenir informé et à le connecter par téléphone de manière fréquente !

En constatant à quel point les hommes qui vivent une relation à distance se sentent seuls et inquiets, je me suis dit : « Comme moi ! ». Peut-être avez-vous été informé que ce n’est pas vrai.

Maintenant, examinons le secret pour surmonter la solitude dans une relation à distance.

Lorsque vous vous sentez seul dans une relation à distance, il est difficile d’exprimer à quel point ils vous manquent, c’est pourquoi de nombreuses femmes pleurent seules ou s’accrochent et tombent malades. Cependant, certaines personnes atteignent un point où elles ne peuvent plus supporter la solitude et choisissent de mettre fin à leur relation, malgré l’amour qu’elles se portent.

C’est pourquoi il est important de réussir à surmonter le sentiment de solitude. Veuillez vous référer aux directives suivantes pour vous aider à devenir une relation à distance qui dure.

Méthode 1 : Ne vous isolez pas de vos sensations de solitude.

Il est inévitable que vous vous sentiez seul(e) tout au long d’une relation à distance. Même si vous vous sentez seul, vous ne savez pas comment le communiquer à votre amoureux. Cependant, en vous accrochant à la solitude seule.

Comment se fait-il que mon amoureux ne comprenne pas ce que je ressens ? J’en ai fini avec cette relation longue distance solitaire.

Il est important d’informer votre partenaire avec modération de la solitude associée à une relation à distance afin que vous puissiez tous deux surmonter cette solitude ensemble.

Le simple fait de communiquer à votre amoureux qu’il vous manque peut vous rassurer sur le fait qu’il comprend ce que vous ressentez.

Distrayez-vous de votre solitude avec la méthode 2.

Si vous vous concentrez uniquement sur la solitude associée à une relation à distance, vous ressentirez une solitude, une frustration et une fatigue accrues.

Lorsque vous vous sentez seul, vous devez concentrer votre attention sur autre chose que votre solitude.

La stratégie la plus efficace pour lutter contre la solitude consiste à s’occuper et à se concentrer sur autre chose que la solitude, comme le travail ou les jeux avec les amis.

Si vous accordez une plus grande importance aux sentiments positifs tels que la joie et le plaisir, vous surmonterez la solitude plus rapidement.

Méthode 3 : Considérez les bons côtés de votre relation à distance avec votre amoureux

Elle facilite l’adoption d’une attitude négative à l’égard des relations à distance et peut vous faire sentir mal, comme si vous manquiez de confiance pour entretenir une relation à distance solitaire.

Ne pleurez pas parce que vous êtes dans une relation à distance.

Essayez plutôt de penser de façon plus optimiste, par exemple en anticipant votre prochaine rencontre avec votre petit ami.

Vous ne vous sentirez pas seule si vous abordez les relations à distance de manière positive, par exemple en prenant des dispositions pour le prochain rendez-vous.

Quatrième méthode : Consultez un copain

En parlant à quelqu’un de votre solitude et de votre inquiétude liées à une relation à distance, vous serez peut-être en mesure de les surmonter.

Bien qu’il n’y ait rien de mal à parler avec un ami proche, il est tout de même conseillé de parler avec quelqu’un qui a fait face à un scénario de relation à distance.

Les personnes qui ont vécu une relation à distance savent comment éviter la solitude et comment faire durer une relation à distance. Elles seront prévenantes et en discuteront avec vous.

De plus, ils seront en mesure de vous conseiller sur les choses à éviter dans une relation à distance.

Si vous ne connaissez personne de votre entourage qui a vécu une relation à distance, envisagez de demander discrètement de l’aide sur un forum en ligne.

Méthode 5 : Ayez confiance en vous

La solitude et l’insécurité sont des indicateurs d’un manque de confiance en soi dans les relations à distance.

La confiance en soi est essentielle. Sans confiance en soi, il est impossible de ne pas perdre confiance dans l’affection de votre petit ami pour vous et en lui en tant que personne. Vous vous détériorerez davantage.

Si vous pensez qu’une relation à distance ne pourra jamais fonctionner, concentrez-vous sur vous-même et sur votre confiance en vous.

Vous ne ressentirez plus la solitude et l’anxiété associées aux relations à distance, ainsi que l’impossibilité de voir ou de contacter votre amoureux.

Sixième méthode : Utilisez des applications

Les applications pour couples qui permettent aux couples d’échanger des souvenirs et des objectifs ont gagné en popularité ces dernières années. Ce type d’applications peut aider les couples à se sentir plus proches même s’ils sont séparés par une grande distance.

Utiliser des applications pour échanger autant d’informations que possible sur la vie quotidienne de l’autre pourrait servir de dérivatif à la solitude.

Méthode 7 : Avoir une conversation sur le mariage et l’avenir

Discuter de l’avenir est une excellente méthode pour atténuer la solitude associée à une relation longue distance.

Si vous avez tous les deux un objectif futur spécifique en tête, comme le mariage ou les fiançailles, vous pouvez y travailler même si vous êtes seuls.

D’un autre côté, si le plan d’avenir est incertain, l’inquiétude ne fera que croître en se demandant combien de temps encore ils devront endurer la solitude de la longue distance.

Puis-je dire à mon amoureux si je me sens « seul » lorsque nous sommes séparés ?

De nombreuses personnes aimeraient pouvoir exprimer à leur amoureux leur solitude dans une relation à distance, mais n’y parviennent pas.

Elles craignent peut-être qu’en exprimant leur solitude à leur amoureux, elles soient perçues comme lourdes ou irritantes.

En effet, si vous dites constamment à votre partenaire combien il vous manque ou que vous lui montrez vos larmes, il est extrêmement possible qu’il se lasse de vous.

Pour commencer, vous êtes dans une relation à distance parce que vous êtes consciente de votre solitude, et votre amoureux à distance ne peut rien y faire si vous le lui dites tous les jours.

Cependant, il n’y a pas de mal à informer votre partenaire qu’il vous manque, et si vous le faites correctement, vous pouvez vraiment soulager sa solitude en l’informant.

Tenez compte des sentiments de votre petit ami lorsqu’il vous dit que vous lui manquez, et réfléchissez à la façon de l’informer de manière discrète.

Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre amoureux sur le sentiment de solitude que vous ressentez tout au long d’une relation longue distance, plutôt que de le garder pour vous.

Cela vous dérangerait-il si elle exprimait son amour pour vous ? Cela peut sembler être le cas.

Cependant, si vous ne communiquez pas votre solitude de manière efficace, vous risquez de détériorer votre lien avec votre amant.

Voyons comment transmettre vos sentiments à votre amant lorsque vous êtes dans une relation à distance.

« Tu m’as manqué depuis que je n’ai plus de nouvelles ! » dit-elle d’un ton doux et séduisant. Essayez d’adoucir la transaction.

L’adorable moue d’une femme est l’une des nombreuses caractéristiques qui peuvent facilement faire baver un homme.

L’informer qu’elle vous manque ne l’accablera pas, mais lui donnera au contraire le sentiment d’être apprécié.

Il peut également aimer voir le visage de sa petite amie adorée et peut choisir de communiquer avec elle par visiophone ou Skype.

Excellente méthode pour l’informer 2 : Informez-le peu de temps après une grande conversation.

Dites à votre homme après avoir discuté avec lui de façon légère « Oh non, les beaux jours sont passés… Tu me manques encore plus ces jours-ci « ‘.

Si vous dites souvent à votre amoureux combien il vous manque, il peut penser que vous êtes grassouillette ou odieuse.

En revanche, si vous le lui dites de la manière décrite ci-dessus, il est plus susceptible de croire que vous ressentez une solitude momentanée à la suite d’une conversation agréable avec votre amant.

En l’informant correctement, il pourra affronter votre solitude, ce qui vous amènera à ressentir son affection et à atténuer votre solitude.

Informez-le que vous vous sentiriez seul(e) si vous ne pouvez pas contacter ou rendre visite à votre amoureux.

Si, en revanche, vous faites remarquer « Tu m’as manqué… » sur un ton déprimé, votre amoureux pourrait facilement vous considérer comme obèse ou désagréable, et votre relation pourrait ne pas fonctionner.

Lorsque vous communiquez à votre amoureux qu’il vous manque, vous devriez utiliser la phrase « Oh, mon Dieu ! Tu nous as manqué car nous n’avons pas eu de nouvelles de toi depuis longtemps ! » Essayez de l’informer de manière agréable.

Cela permet non seulement de communiquer à votre amoureux combien il vous manque, mais aussi de soulager votre solitude sans mettre en péril votre relation, puisque vous n’aurez pas à vous inquiéter qu’il pense que vous êtes envahissante.

La solitude et l’inquiétude engendrées par l’impossibilité de voir ou de communiquer avec votre amoureux à distance peuvent vous faire sentir mal. Il est difficile d’exprimer à quel point il vous manque et encore plus difficile de savoir comment le lui dire.

Cependant, si vous vous sentez émotionnellement mal pendant une relation à distance, vous risquez de donner aux hommes une image négative et de perdre votre capacité à porter des jugements rationnels par vous-même.

Voyons maintenant ce qu’il faut faire si vous tombez malade pendant une relation à distance.

1ère stratégie d’adaptation : Rendez visite à votre partenaire.

Si la solitude d’une relation à distance vous rend physiquement malade, allez rendre visite à votre amoureux.

Le fait de voir votre partenaire qui n’est normalement pas disponible peut vous procurer une certaine tranquillité d’esprit et vous aidera dans vos efforts futurs pour améliorer votre relation à distance.

Toutefois, si vous rendez visite à votre amant sans sa permission, il ne sera pas très content.

Je me sens un peu seul et mes émotions ne m’ont pas encore rattrapé. Puis-je te rendre visite lors de mon prochain jour de congé ? » et après avoir correctement présenté les circonstances à votre amoureux, obtenez son approbation.

Comme vous êtes dans une relation, il est important de vous comporter correctement. Maintenez le contact avec votre partenaire.

Deuxième stratégie d’adaptation : Amusez-vous

Lorsque vous avez mal au cœur à cause d’une relation à distance, vous ne pouvez penser qu’à des choses négatives.

Par conséquent, essayez de rediriger votre attention loin de la relation à distance et sur quelque chose de plus agréable.

En vous amusant, vous remarquerez que votre esprit se revitalise. De plus, vous passerez moins de temps à sangloter.

Passez plus de temps avec vos amis et vos activités, et profitez néanmoins au maximum de vos moments de solitude.

Tactique d’adaptation 3 : Faites une pause dans la relation à distance.

Si une relation à distance vous rend malade de l’intérieur, envisagez de vous séparer de cette relation.

Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez vous isoler de votre amoureux ou mettre fin à votre relation avec lui.

Plutôt que d’attendre que votre partenaire à distance vous contacte ou d’être obsédé par le prochain rendez-vous, détournez votre attention de la relation.

Si vous maintenez une distance saine avec la relation à distance, vous y penserez moins, ce qui vous permettra éventuellement d’égayer votre esprit.

Lorsque vous vous sentez seul dans une relation à distance, vous adoptez un comportement adapté et évitez les choses inappropriées

Le simple fait de vous sentir seule et d’avoir peur de votre relation à distance ne vous donne pas le droit de faire quoi que ce soit à votre petit ami.

Voyons maintenant ce que vous devriez faire pour maintenir un lien positif avec votre amoureux à distance tout au long d’une relation à distance.

Mise en garde 1 : soupçonner votre amoureux en l’absence de preuves

La solitude et l’anxiété liées aux relations à distance peuvent rendre difficile pour de nombreuses personnes de faire confiance à leur amant.

Étant donné que vous êtes dans une relation à distance et que vous ne pouvez pas voir votre partenaire, vous devez développer un lien de confiance solide avec votre homme.

Sans preuve, douter de l’adultère de votre petit ami ou de son affection pour vous peut détériorer votre lien avec lui.

Si vous pouvez développer un peu plus de confiance en vous et en votre amoureux, vous éviterez la solitude associée aux relations à distance et pourrez vous entendre.

Note 2 : La dépendance ou la contrainte de votre petit ami.

Est-ce que vous écrivez de nombreuses lignes par jour à votre chéri à cause de la solitude liée à l’impossibilité de le voir à distance ?

Ou êtes-vous si inquiet à l’idée que votre partenaire vous trompe que vous lui imposez des restrictions, par exemple en lui interdisant de participer à des soirées alcoolisées ? Manifestez-vous régulièrement vos émotions ou vos larmes à votre partenaire ?

De nombreuses personnes deviennent dépendantes de leur partenaire ou s’imposent des contraintes pour atténuer la solitude associée à une relation à distance.

La dépendance et la contrainte, en revanche, risquent de donner à votre amant le sentiment d’être étouffé et inquiet, ce qui lui donne un sentiment d’horreur à votre égard.

Faites confiance à votre amoureux, bien sûr, mais trouvez d’autres méthodes pour vous détourner des émotions de solitude associées à une relation à distance, comme vous concentrer sur d’autres activités ou augmenter votre confiance en vous.

Attention 3 : Être infidèle à votre compagnon.

La pire chose que vous puissiez faire dans une relation à distance est de tromper votre conjoint avec un autre homme afin d’éviter de vous sentir seul.

Que vous soyez dans une relation à distance ou non, l’infidélité sera découverte et vous finirez par vous séparer de votre amoureux, qui vous méprisera.

De plus, l’adultère est inefficace pour vous distraire de la solitude inhérente à une relation à distance, et le vide et la culpabilité associés à la tricherie aggravent souvent la difficulté.

Si vous voulez que votre relation à distance avec votre amoureux dure, évitez de le tromper sur un coup de tête.

Les éléments essentiels pour faire durer une relation longue distance

Même si votre relation à distance vous manque, vous désirez une connexion à long terme avec votre amoureux.

Considérons maintenant trois facteurs qui contribuent à la longévité d’une relation à distance.

Les conseils suivants peuvent vous aider à naviguer dans votre relation à distance, qui est souvent décrite comme difficile.

Point 1 : Évitez de trop interférer l’un avec l’autre.

La clé pour qu’un couple à distance maintienne une relation saine est d’éviter toute interférence excessive l’un avec l’autre.

Oui, vous pouvez vous sentir seule sans voir votre amoureux ou craindre qu’il vous trompe, et vous pouvez vouloir surveiller son comportement en le contactant ou en lui téléphonant plus souvent que nécessaire.

En revanche, interférer avec votre amant consomme votre temps libre et peut vous laisser un sentiment de claustrophobie et d’inquiétude.

C’est difficile d’avoir l’impression qu’elle m’étouffe… ». Pour éviter de donner à votre amoureux l’impression d’être contraint, faites-lui un peu plus confiance et permettez-lui d’être libre.

Point 2 : Profitez au maximum de vos moments de solitude.

Comment va mon amoureux ou que fait-il en ce moment ? Et le fait de penser constamment à votre amant exacerbera la situation.

Vous aurez beaucoup de temps seul dans une relation à distance, alors profitez-en et soyez agréable.

Passer plus de temps avec des amis et poursuivre des intérêts peut vous aider à vous sentir moins seul(e) dans une relation à distance.

Point 3 : Organisez des rencontres à l’avance.

Vous pouvez atténuer la solitude associée à un amoureux lointain en prenant des dispositions à l’avance pour votre prochaine rencontre.

Si vous savez quelle sera votre prochaine rencontre avec lui, vous pourriez faire la remarque suivante : « Je suis sur le point de rencontrer mon petit ami ! Nous allons travailler assidûment d’ici là « , ce qui permet de maintenir une bonne attitude et d’éviter ainsi l’insatisfaction dans une relation à distance.

La solitude associée au fait de ne pas voir votre amoureux pourrait avoir un effet sur la viabilité de votre relation à distance.

Si vous n’avez pas encore choisi quand vous allez voir votre homme, essayez ceci.

Les expériences des femmes en matière de relations à distance

Jusqu’à présent, nous avons discuté des moyens de surmonter la solitude associée à une relation à distance, mais « Je me sens toujours seule… » Cependant, je crois que certaines personnes continuent à se sentir seules…

Maintenant, examinons les récits de femmes qui ont réussi à surmonter la solitude associée à une relation à distance.

En vous référant à ces anecdotes, vous pourrez surmonter la solitude inhérente à une relation à distance, même si vous n’avez pas le courage de le faire.

Témoignage 1 : En passant plus de temps avec mes amis, j’ai pu surmonter ma solitude !

Femme d’une vingtaine d’années.

Mon amoureux m’a manqué tout au long de notre relation à distance.

« Pourquoi ne pas passer plus de temps avec tes amis et profiter d’un changement de décor ? » a suggéré mon partenaire. Cela l’a incité à augmenter le temps qu’il passait à jouer et aussi à augmenter le temps qu’il passait à jouer.

Je pouvais alors penser à autre chose qu’à mon amant, ce qui m’a permis de passer des moments plus agréables avec lui.

Je ne me sens plus seule ni insatisfaite, et ma relation avec mon amant s’améliore.

Témoignage 2 : Au fur et à mesure de mes progrès, j’ai commencé à me sentir plus optimiste !

Une femme d’une vingtaine d’années.

C’est en m’améliorant que j’ai fait face à la solitude d’une relation longue distance.

J’ai commencé à courir pour améliorer mon humeur et j’ai découvert que cela me rendait vraiment heureuse et joyeuse.

J’avais l’habitude d’envoyer de nombreuses lignes quotidiennement et de garder un œil sur le comportement de mon petit ami, mais avec le temps, j’ai pris confiance en moi et me suis débarrassée de mes inquiétudes à son sujet.

J’ai été comblée lorsque mon partenaire m’a dit : « Tu es devenue si belle ».

Conclusion

Cette section traite de la façon de faire face à la solitude maladive dans le cadre d’une relation à distance, ainsi que de la façon de communiquer votre solitude.

Il est normal d’avoir mal au cœur si vous ne voyez pas votre homme préféré.

Cependant, si vous vous comportez calmement et avec respect l’un pour l’autre, vous pouvez surmonter votre solitude à distance et devenir un partenariat heureux.

Soyez gentille l’une envers l’autre et laissez votre relation à distance se développer à votre propre rythme.