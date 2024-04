Comment oublier quelqu’un : 12 étapes pour tourner la page

Oublier une personne que l’on a aimée est un processus douloureux et difficile. Les sentiments amoureux entraînent des changements physiologiques et neuronaux qui rendent une séparation encore plus éprouvante. Heureusement, il est possible d’apprendre à faire le deuil d’une relation et à retrouver le bonheur. Voici 12 étapes concrètes basées sur des conseils de psychologues pour vous aider à oublier quelqu’un.

1. Comprendre pourquoi il est si difficile d’oublier

Lorsque l’on est amoureux, le cerveau produit de la dopamine, l’hormone du bonheur qui crée une dépendance similaire à celle d’une drogue. C’est pourquoi une rupture amoureuse s’apparente à un sevrage. De plus, le fonctionnement de l’amygdale, centre des émotions, est perturbé, provoquant un sentiment de manque.

La biochimie de l’amour

Augmentation de la dopamine = dépendance affective

Activation de l’amygdale = émotions exacerbées

Modification des connexions neuronales = attachement puissant

Ces changements physiologiques expliquent la difficulté d’oublier un ex, surtout après une longue relation. Il n’existe cependant pas de durée standard : certains mettent 6 mois, d’autres plusieurs années en fonction de multiples facteurs.

2. Prendre conscience de ses véritables attentes

Beaucoup refusent d’admettre une rupture par peur de la solitude ou espoir de reconquérir l’être aimé. Identifier ses motivations profondes est essentiel pour entamer un travail sur soi et accepter la situation.

Questions à se poser :

Pourquoi ai-je du mal à tourner la page ?

Qu’est-ce qui me retient encore accroché ?

Quelles sont mes attentes irréalistes ?

3. Distinguer la relation de la séparation

Une rupture houleuse ou une trahison rend le deuil plus complexe. Il est important de dissocier les bons moments passés ensemble de la fin douloureuse pour éviter les rancœurs.

Conseils :

Lister les aspects positifs de la relation

Accepter que chaque histoire a une fin

Ne pas ruminer sur les problèmes du passé

4. Faire la paix avec son passé

La rancœur empêche d’avancer. Même si vous ne souhaitez pas recontacter la personne, il est primordial de pardonner en votre for intérieur. Vous pouvez aussi lui écrire une lettre pour exprimer vos sentiments sans envoyer le courrier.

Ce qu’il faut faire :

Pardonner à l’autre

S’excuser pour ses propres torts

Brûler symboliquement la lettre

5. Comprendre le rôle de ses blessures personnelles

Une rupture peut réactiver des traumatismes du passé (abandon, deuil…). Il est alors utile d’effectuer un travail thérapeutique pour séparer le présent du passé afin de mieux gérer ses émotions.

Quelques questions à se poser :

Cette séparation me rappelle-t-elle un événement douloureux ?

Suis-je en train de revivre une blessure ancienne ?

Ai-je fait le deuil de mes peines passées ?

6. Connaître ses forces et qualités

Une rupture diminue l’estime de soi. Or, identifier ses forces, talents et qualités qui ont aidé à traverser des épreuves par le passé permet de reconstruire sa confiance en soi.

Exercice à faire :

Lister 5 réussites personnelles

Noter 3 compliments reçus récemment

Imaginer sa meilleure version

7. Pratiquer des exercices de relaxation

Les techniques de sophrologie comme la cohérence cardiaque, la méditation ou le training autogène régulent les émotions et apaisent les pensées intrusives liées à la séparation.

Quelques exercices :

Respiration profonde

Visualisation positive

Relaxation musculaire

À réaliser quotidiennement pour lâcher prise sur ses ruminations.

8. Recourir à l’autohypnose

En complément, l’hypnose conversationnelle modifie les connexions neuronales. À force de suggestions, le cerveau associe moins l’ex à de la tristesse ou de la rancœur.

Exemples de suggestions à se faire :

« Je me libère de ce poids »

« Je pardonne et je lâche prise »

« J’avance sereinement »

9. Changer ses pensées négatives en positives

Notre interprétation des événements influence nos émotions. En étant conscient de sa manière de percevoir les choses, on peut volontairement adopter une attitude plus constructive.

Technique de la restructuration cognitive :

Identifier les pensées automatiques négatives

Démonter leur caractère irrationnel

Y substituer une pensée positive réaliste

10. Rompre tout contact

Tant qu’un espoir de retour subsiste, impossible d’oublier l’être aimé. Couper les ponts sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle est indispensable pour faire son deuil.

Règles d’or :

Ne plus écrire à l’ex

Jeter les cadeaux ou photos

Changer de numéro ou bloquer son contact

11. Se concentrer sur le présent

Ruminer sur ce qui aurait pu se passer ne sert à rien. Mieux vaut profiter du temps libre pour développer ses passions, voir ses amis, entreprendre des projets stimulants. Bref, reprendre le contrôle de sa vie !

Activités enrichissantes :

Sport

Sorties culturelles

Nouveaux loisirs

12. Accepter la solitude

La peur de rester seul est l’obstacle majeur pour oublier un ex. Pourtant, le célibat n’a rien de dramatique, c’est même l’occasion de mieux se connaître avant de rencontrer quelqu’un de vraiment compatible.

Avantages d’être célibataire :

Prendre des décisions sans compromis

Se concentrer sur ses objectifs

Nouvelles rencontres passionnantes

Avec du temps et de la détermination, il est donc possible de se remettre d’une douloureuse séparation. N’hésitez pas à consulter un psychologue si cette épreuve se prolonge. Il saura vous accompagner spécifiquement dans votre processus de reconstruction.