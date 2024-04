Comment économiser de l’argent sur la nourriture si on vit seul ?

Si vous voulez économiser de l’argent sur la nourriture, la première étape consiste à réduire les sorties au restaurant et à les remplacer par de la cuisine personnelle. Dans cet essai, l’auteur fournit plusieurs recommandations pour l’auto-restauration en vivant seul, y compris son expérience personnelle, comme des astuces qui peuvent être maintenues sans effort pendant une période prolongée.

Quel est le coût mensuel moyen de la nourriture ?

Les personnes d’âge moyen, entre 35 et 60 ans, dépensent plus en nourriture que les autres groupes d’âge. On suppose que cela est dû au fait que les individus à revenu élevé dépensent plus d’argent pour la nourriture et ont plus de possibilités de dîner au restaurant, ce qui entraîne des prix plus élevés pour la nourriture que les autres groupes d’âge. En revanche, le groupe d’âge le plus jeune dépense moins pour l’alimentation mais plus pour les sorties au restaurant. Les dépenses alimentaires étant une dépense quotidienne, il peut être possible d’économiser de l’argent sur l’alimentation en limitant les sorties au restaurant et en se convertissant à la restauration autonome comme première étape vers la réduction des dépenses.

Les méthodes pour économiser de l’argent sur la nourriture

Établissez un budget et faites les courses une ou deux fois par semaine.

Pour commencer, établissez un budget mensuel, en vous basant sur les prix des aliments du mois précédent. Après avoir établi un budget, nous vous suggérons de faire l’inventaire de votre réfrigérateur et de votre garde-manger, de créer une liste de courses, puis d’acheter en conséquence. Cela vous aidera à éviter les achats inutiles et les achats impulsifs. L’auteur avait l’habitude de se rendre quotidiennement au magasin pour se procurer des aliments frais, mais il lui arrivait d’acheter des produits inutiles. Elle a donc limité ses visites à l’épicerie à moins de deux fois par semaine. Bien qu’il puisse sembler plus efficace de planifier un menu hebdomadaire à l’avance et d’acheter en gros, l’expérience de l’auteur en matière de perte de nourriture due à son incapacité à suivre un menu l’a incitée à envisager un menu pour trois ou quatre jours, en se concentrant sur ce qui restait dans le réfrigérateur et en achetant des articles supplémentaires au besoin, ce qui a permis de réduire considérablement la perte de nourriture.

Conservez les légumes de manière à ce qu’ils restent frais plus longtemps.

Si vous achetez des aliments en vrac pour plusieurs jours, il est essentiel de consommer immédiatement les germes de haricots, les concombres et les légumes verts à feuilles qui s’abîment facilement. Bien que les germes soient bon marché, ils sont susceptibles d’être endommagés et doivent être consommés dans un délai d’un jour ou deux. Les légumes qui ne peuvent pas être consommés en une seule fois, comme la laitue et le chou, peuvent voir leur durée de conservation prolongée en perçant la pointe de croissance avec un cure-dent ou en les remballant dans un sac fraîcheur. Néanmoins, il est encouragé de les consommer dès que possible, car leur contenu nutritif est connu pour se dégrader avec le temps.

Pendant les vacances, préparez des plats d’accompagnement.

Une façon de continuer à cuisiner pour vous-même sans vous sentir pressé par le temps est de fabriquer et de préparer des plats d’accompagnement pendant les vacances, lorsque vous avez plus de temps libre. Le pot-au-feu est une excellente méthode pour utiliser les restes de légumes et peut facilement être transformé en minestrone ou en curry si vous vous lassez de sa saveur. Le pot-au-feu peut être conservé au réfrigérateur jusqu’à trois jours, mais en le remettant quotidiennement dans la marmite et en le chauffant jusqu’à ébullition, vous éviterez le développement des bactéries et prolongerez la durée de vie du repas. Cependant, si vous le faites chauffer à plusieurs reprises, il mijotera et finira par perdre sa saveur, donc s’il vous en reste après le troisième jour, essayez de le transformer en quelque chose de nouveau, comme du curry, comme indiqué précédemment.

Les jours de grande affluence, faites confiance aux aliments surgelés ou en conserve.

Si vous êtes pressé par le temps, choisissez des plats surgelés ou des légumes surgelés. Les épinards sont utilisés pour apporter de la couleur aux plats qui en manquent. Si les aliments congelés se conservent longtemps, il est conseillé de les consommer dans le mois qui suit pour éviter les brûlures de congélation. Les aliments en conserve ayant une durée de conservation plus longue, il est prudent d’en avoir sous la main pour un usage régulier. Il faut maintenir une réserve de sauce tomate en conserve avec assaisonnements. Elle est plus coûteuse que les tomates en conserve standard, mais comme elle est préassaisonnée, vous n’avez besoin que de quelques ingrédients et la recette est prête lorsque vous ajoutez du poulet ou d’autres ingrédients et que vous la faites cuire, ce qui la rend particulièrement pratique vers la fin du mois ou lorsque vous avez un budget limité.

L’auto-cuisson est également conseillée sur le plan nutritionnel.

Nous avons inclus quelques recommandations sur la façon de préparer des repas pour vous-même afin d’économiser sur le prix des aliments. Cuisiner à la maison est également suggéré pour l’équilibre nutritionnel, car les repas au restaurant ou dans les magasins de proximité donnent souvent lieu à une cuisine fade et dépourvue de légumes. De plus, bien que cet essai suppose que vous vivez seul, il existe certaines stratégies que vous pouvez utiliser même si vous partagez une résidence. Nous vous encourageons vivement à expérimenter la cuisine pour vous-même maintenant que vous avez plus de temps à la maison.