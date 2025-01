La puissante GeForce GTX 960 de NVIDIA : Performance, Technologie et Efficacité Énergétique

NVIDIA a récemment dévoilé sa nouvelle carte graphique milieu de gamme, la GeForce GTX 960, qui vient s’ajouter à sa gamme de produits haut de gamme comme les GTX 980 et GTX 970. Avec cette nouvelle puce, NVIDIA vise à offrir une expérience de jeu haut de gamme à un prix plus abordable, tout en misant sur les dernières avancées technologiques de son architecture Maxwell. Découvrons ensemble les caractéristiques techniques de cette carte graphique ainsi que ses performances dans les jeux, son efficacité énergétique et les fonctionnalités avancées qu’elle propose.

Caractéristiques techniques de la GeForce GTX 960

Une architecture Maxwell optimisée

La GeForce GTX 960 est équipée du GPU GM206, une version allégée du GM204 présent sur les GTX 980 et GTX 970. Toujours gravé en 28 nm, ce nouveau GPU intègre 1 024 cœurs CUDA, 64 unités de texture et 32 unités de rendu. Bien que ces chiffres soient inférieurs à ceux de ses homologues haut de gamme, la GTX 960 bénéficie de l’ optimisation de l’architecture Maxwell , permettant ainsi d’offrir de meilleures performances par watt.

Une mémoire GDDR5 pour un bus mémoire 128 bits

Côté mémoire, la GeForce GTX 960 est équipée de 2 Go de mémoire GDDR5 sur un bus mémoire de 128 bits. Bien que ce chiffre puisse sembler faible comparé aux 256 bits des GTX 980 et GTX 970, NVIDIA affirme que l’ optimisation de son implémentation mémoire permet d’obtenir des performances équivalentes, voire supérieures, dans certains cas.

Des fréquences élevées grâce à l’overclocking

La fréquence de base du GPU est de 1 127 MHz, avec une fréquence Boost annoncée à 1 178 MHz. Cependant, la plupart des partenaires de NVIDIA proposent des modèles overclockés avec des fréquences pouvant atteindre 1 300 MHz en boost, voire plus de 1 400 MHz en pratique.

Performances de la GeForce GTX 960

Des performances compétitives en Full HD

Lors de nos tests, la GeForce GTX 960 s’est révélée très compétitive en Full HD, se positionnant globalement au niveau des Radeon R9 285 et R9 280 de la concurrence. Avec un gain d’environ 7 % par rapport à la GTX 760, la nouvelle carte de NVIDIA offre une expérience de jeu fluide et détaillée dans la majorité des titres récents.

L’overclocking, un atout supplémentaire

Grâce à l’overclocking proposé par les différents partenaires, la GeForce GTX 960 peut même dépasser les performances de la R9 280X, tout en restant plus silencieuse et économe en énergie . Cependant, cette marge de progression est limitée par la bande passante mémoire, qui se révèle être un goulot d’étranglement pour cette carte.

L’écosystème logiciel NVIDIA

Des fonctionnalités avancées

Outre ses performances brutes, la GeForce GTX 960 bénéficie de nombreuses fonctionnalités logicielles développées par NVIDIA. On peut notamment citer le DSR (Dynamic Super Resolution), qui permet d’afficher le jeu à une résolution supérieure à celle de l’écran pour un rendu plus détaillé , ou encore le MFAA (Multi-Frame Sampled Anti-Aliasing), un mode d’anti-crénelage plus performant que le MSAA classique.

L’utilitaire GeForce Experience

NVIDIA propose également son utilitaire GeForce Experience, qui permet de configurer automatiquement les paramètres graphiques des jeux en fonction des performances de la machine. Cet outil offre également des fonctionnalités avancées comme l’enregistrement de vidéos ou le streaming sur Twitch.

Consommation et refroidissement

Une consommation électrique maîtrisée

Grâce à l’architecture Maxwell, la GeForce GTX 960 affiche une consommation électrique nettement inférieure à la concurrence AMD. Nos mesures ont en effet relevé une consommation moyenne de l’ordre de 185 à 200 watts pour l’ensemble de notre configuration de test, contre 240 à 275 watts pour les Radeon R9 280 et R9 285.

Un refroidissement semi-passif

De plus, la GTX 960 bénéficie d’un système de refroidissement semi-passif, où les ventilateurs ne se mettent en route que lorsque la charge de travail est élevée. Cela se traduit par un fonctionnement particulièrement silencieux lors de tâches peu gourmandes en ressources.

Conclusion

La GeForce GTX 960 de NVIDIA se positionne comme une excellente carte graphique milieu de gamme, offrant de très bonnes performances en Full HD tout en affichant une consommation électrique maîtrisée et un fonctionnement silencieux. Bien que légèrement bridée par sa bande passante mémoire, elle tire parti des dernières avancées technologiques de l’architecture Maxwell pour proposer un excellent rapport qualité-prix . Avec son écosystème logiciel riche en fonctionnalités avancées, la GTX 960 s’impose comme un choix judicieux pour les joueurs soucieux de la performance et de l’efficacité énergétique.

Caractéristiques Valeurs Architecture NVIDIA Maxwell 2.0 Processeur graphique GM206 Cœurs CUDA 1 024 Fréquence de base du GPU 1 127 MHz Fréquence Boost du GPU 1 178 MHz Mémoire 2 Go GDDR5 sur un bus de 128 bits Bande passante mémoire 112 Go/s Consommation électrique 120 watts Dimensions 24 cm de long