Les meilleures aides financières et dispositifs pour créer son entreprise

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Que vous soyez un jeune entrepreneur, un demandeur d’emploi ou un porteur de projet innovant, de nombreuses aides à la création d’entreprise existent pour vous soutenir financièrement et vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. De l’exonération de charges sociales à l’obtention de prêts à taux zéro, en passant par des subventions et des dispositifs d’accompagnement, découvrez les principales aides auxquelles vous pouvez prétendre pour donner vie à votre entreprise.

Les aides sociales pour créer son entreprise

L’ACRE : l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise

L’ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise) est une exonération de début d’activité destinée à tous les porteurs de projet. Cette aide vous permet de bénéficier, pendant 12 mois, d’une exonération partielle de vos cotisations sociales. Pour les micro-entrepreneurs, certains critères d’éligibilité sont à respecter.

ARE ou ARCE : l’aide pour les demandeurs d’emploi indemnisés

Les demandeurs d’emploi indemnisés peuvent bénéficier soit de l’ARE (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) avec le versement d’un capital représentant 60% des droits restants, soit de l’ARCE (Aide à la Reprise ou Création d’Entreprise) pour maintenir les allocations chômage de France Travail (ex Pôle Emploi) en parallèle de leurs revenus d’indépendant.

Aide AGEFIPH : subvention pour les personnes en situation de handicap

Pour les personnes en situation de handicap , il existe l’aide Agefiph, une subvention de 3000€ pour aider à financer les projets de création ou de reprise d’entreprise.

Le Congé ou temps pour création d’entreprise

Tous les salariés du secteur privé souhaitant créer ou reprendre une entreprise, peuvent profiter d’un dispositif congé ou temps partiel. Pour cela il faut avoir cumulé au moins 24 mois d’ancienneté.

SNEE : le statut pour les étudiants entrepreneurs

Le Statut National d’Etudiant Entrepreneur permet de développer partout en France un projet d’entrepreneuriat avec un accompagnement personnalisé dans l’un des PEPITE (Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Un cadre idéal pour concrétiser le rêve entrepreneurial des étudiants, quel que soit l’âge ou la nature du projet.

Les aides financières à la création et reprise d’entreprise

L’ADIE : l’association pour le Droit à l’Initiative Economique

Cette association solidaire peut accorder aux créateurs d’entreprise jusqu’à 12000€ en micro-crédit et prêt d’honneur pour démarrer leur projet. En plus du financement, les spécialistes de l’ADIE apportent un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet.

Le Prêt d’honneur Initiative France

Le prêt d’honneur Initiative, à taux zéro et sans garantie, est un prêt à la personne pour renforcer l’apport personnel et faciliter l’obtention d’un financement bancaire complémentaire. Un comité d’experts bénévoles, composé de chefs d’entreprises et de spécialistes, est là pour soutenir les projets.

Prêt d’honneur Réseau Entreprendre

Réseau Entreprendre Haute-Savoie propose un double accompagnement : un prêt d’honneur sans intérêt (15 000 à 90 000 €) et un accompagnement humain avec un mentor et un réseau économique local. Ce soutien est destiné aux projets avec un potentiel de développement et d’embauche à moyen terme.

France Active Savoie Mont Blanc

Depuis près de trente ans, France Active Savoie Mont-Blanc soutient les créateurs de TPE et les structures de l’ESS. Avec un focus sur l’emploi, le social, les territoires, l’écologie et la gouvernance, l’association propose des financements solidaires adaptés et une sécurisation des financements par la garantie bancaire.

Les banques partenaires de la CCI

La CCI collabore avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour offrir des aides financières à la création d’entreprise spécialement créés pour les porteurs de projet.

Les aides à l’innovation pour créer son entreprise

Start-up & Go Emergence

La subvention Start up & Go Emergence (jusqu’à 11 000 €) finance les études de marché ou la faisabilité technique des projets. Que l’innovation soit technologique ou non, cette aide à la création d’entreprise est là pour aider les entrepreneurs.

La Bourse French Tech

Une subvention (Jusqu’à 30 000€) destinée à favoriser la phase de création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Un soutien financier pour booster le développement des startup.

Les aides locales en Haute-Savoie

Les incubateurs et Pépinières de Haute-Savoie

Parmi les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, les incubateurs d’entreprise jouent un rôle essentiel. Le Grand Annecy offre plus d’une dizaine de pépinières et incubateurs thématisés.

French Tech Alpes

La French Tech Alpes, couvrant Grenoble, Valence, Chambéry, Annecy et le Genevois français, soutient la création et le développement d’entreprises innovantes. L’occasion de rejoindre une communauté dynamique pour amplifier le succès de votre startup.

Lancer mon projet avec la CCI Haute-Savoie

La CCI de Haute-Savoie vous propose un accompagnement individuel gratuit : modèle économique, étude de marché, statut juridique, prévisions financières, financements et partenaires mobilisables. Nous répondons à toutes vos questions pour vous aider à réussir !

Aide Description Bénéficiaires ACRE Exonération partielle des cotisations sociales pendant 12 mois Tous les créateurs et repreneurs d’entreprise ARE/ARCE Maintien des allocations chômage ou versement d’un capital Demandeurs d’emploi indemnisés Aide AGEFIPH Subvention de 3000€ pour les personnes en situation de handicap Personnes en situation de handicap Congé/Temps partiel création Dispositif permettant aux salariés de se consacrer à leur projet Salariés du secteur privé avec 24 mois d’ancienneté SNEE Statut pour les étudiants entrepreneurs avec accompagnement Étudiants entrepreneurs

Aide financière Description Bénéficiaires ADIE Micro-crédit et prêt d’honneur jusqu’à 12 000€ Créateurs d’entreprise Prêt d’honneur Initiative France Prêt à taux zéro et sans garantie Créateurs d’entreprise Prêt d’honneur Réseau Entreprendre Prêt d’honneur sans intérêt de 15 000 à 90 000€ Projets avec potentiel de développement France Active Savoie Mont Blanc Financements solidaires adaptés et garanties bancaires Créateurs de TPE et structures de l’ESS Aides CCI Financements spécialement conçus pour les porteurs de projet Créateurs d’entreprise