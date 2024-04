Le télétravail engendre-t-il des dépenses ? Quels changements véritables ?

Le climat autour des pratiques de travail a considérablement changé depuis 2020, lorsque de nombreuses entreprises ont mis en place le télétravail en réaction à l’émergence du nouveau coronavirus. La vie de nombreuses personnes s’est considérablement modifiée du fait de la substitution d’autres activités au temps de trajet, comme les loisirs et le ménage, mais la façon dont elles « dépensent » leur argent a-t-elle changé ? Dans ce numéro, nous aimerions examiner les changements induits par l’expansion du télétravail sous l’angle de la « façon dont nous dépensons notre argent » !

Quelles catégories de dépenses ont augmenté ou diminué avec le télétravail ?

Nos travailleurs ont été interrogés sur leurs habitudes d’achat après la mise en place du télétravail.

Vos dépenses ont-elles augmenté depuis que vous avez commencé le télétravail ? Ont-elles diminué ? Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les dépenses ont diminué depuis le télétravail.

Alors, dans quelle mesure vos dépenses ont-elles diminué ? Pour quelles choses avez-vous dépensé moins d’argent ? Quels sont les biens pour lesquels vous avez dépensé moins d’argent ? Les réponses les plus fréquentes concernent les loisirs, les voyages et la cuisine.

Depuis l’incident de la Corona, mes possibilités de dîner et de boire avec des personnes qui ne sont pas membres de ma famille ont été considérablement réduites. Boire avec des amis s’est transformé en sessions internet à la maison, et les prix des boissons sont plus bas qu’avant. Je prépare maintenant mon propre déjeuner, et mes dépenses pour le déjeuner ont diminué. J’avais l’habitude d’aller à l’étranger deux fois par an, mais je n’ai pas pu le faire depuis l’incident de la Corona.

Comme on peut l’observer, plusieurs répondants ont déclaré que la réduction de la consommation d’alcool, des sorties et de la venue au travail a entraîné une baisse des dépenses.

D’autre part, quelles sont les dépenses qui ont augmenté en raison du télétravail ?

Il est intéressant de noter que la nourriture, qui était couramment mentionnée comme un poste sur lequel les dépenses ont diminué, était également fréquemment mentionnée comme un poste sur lequel les dépenses ont augmenté avec l’adoption du télétravail.

Comme mon mari travaille aussi à la maison, nos factures de nourriture ont augmenté depuis que nous avons commencé à manger à l’extérieur et à utiliser des services de livraison de repas.

Comme indiqué précédemment, les personnes qui télétravaillent principalement avec leur famille ont déclaré que leur déjeuner typique est devenu un peu plus fastueux qu’avant Corona. Comme on peut le constater, les sommes consacrées à la nourriture varient considérablement en fonction de la situation de chaque ménage.

De plus, les prix des services publics ont augmenté en raison du temps accru que je passe à la maison.

Plusieurs réponses fascinantes figurent dans la rubrique « autres ».

J’ai commencé à fréquenter le hot yoga pour faire de l’exercice et évacuer le stress, ce qui a entraîné le paiement d’un abonnement mensuel à une salle de sport. J’ai plus d’argent à dépenser pour des intérêts intérieurs tels que les sites de streaming vidéo et les livres électroniques.

Comme on peut le voir, plusieurs personnes interrogées ont déclaré que la catastrophe de Corona les avait incitées à investir dans de nouveaux passe-temps et intérêts.

Ainsi, il est clair que, par rapport à la période précédant l’accident de Corona, les dépenses externes en matière de divertissement et d’habillement ont diminué, tandis que les dépenses internes ont augmenté, par exemple pour améliorer l’environnement de télétravail.

Quels sont les plus beaux achats que vous avez faits pour le télétravail ?

Dans notre sondage, nous avons demandé : « Quels sont les meilleurs outils de télétravail que vous avez achetés ? » En outre, la question a été posée.

J’ai utilisé pendant un certain temps une chaise de salle à manger en remplacement et j’ai eu des œdèmes, mais mes problèmes se sont résolus lorsque j’ai opté pour une chaise réglable en hauteur et ergonomique. Comme l’écran de mon ordinateur portable est minuscule et que mes yeux se fatiguent, j’ai acheté un écran, ce qui a considérablement augmenté ma productivité.

Comme nous l’avons déjà mentionné, bon nombre des choses évoquées avaient pour but d’installer des postes de travail et des expositions dans une atmosphère semblable à celle d’un bureau.

En outre, étant donné que la majorité des réunions se déroulent désormais en ligne, des équipements liés à l’audio, tels que des casques avec des microphones anti-bruit, ont souvent été mentionnés.

Suggestions pour optimiser ses dépenses avec le télétravail

En examinant les dépenses qui ont changé en raison du télétravail, il est apparu clairement que, bien que l’environnement et la structure familiale de chaque ménage soient uniques, il existe un désir commun de dépenser pour améliorer l’environnement, car une atmosphère malsaine affecte la productivité.

En fait, la propre expérience de l’auteur, en tant que télétravailleur qui travaille seul tous les jours, indique que les dépenses liées aux repas et au déjeuner sont celles qui ont le plus diminué. Lorsque j’avais l’habitude de venir travailler tous les jours, je fréquentais les restaurants situés à proximité du bureau. Cela implique que chaque mois, je dépensais deux cents euros rien que pour le déjeuner.

Cependant, depuis que j’ai commencé à télétravailler, j’ai cessé de déjeuner à l’extérieur et je me fie désormais aux produits surgelés et rapides que j’achète en gros le samedi et le dimanche à l’épicerie locale. J’aime vraiment faire des réserves de pâtes surgelées, et comme il y a tellement de saveurs différentes disponibles, je ne me lasse pas de manger des spaghettis surgelés tous les jours. Le coût est d’environ 2 euros par repas, ce qui signifie que le coût du déjeuner a été considérablement réduit à environ un cinquième de ce qu’il était auparavant.

Cependant, après avoir lu les réponses à la question de l’enquête sur le fait de prendre un petit déjeuner somptueux pour changer de rythme ou pour remplacer un divertissement, j’ai pensé qu’il serait bénéfique de prendre un déjeuner extravagant de temps en temps pour changer de rythme, et j’ai voulu les imiter.